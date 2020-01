Hoflädle in Renningen Zig Kilometer mit dem Auto eingespart

Renningen - Wenn schon, denn schon: Die Familie Zimmermann vom Hoflädle Zimmermann in Renningen hat sich Nachhaltigkeit schon lange auf die Fahnen geschrieben. Und damit die an den eigenen Hoftoren nicht endet, hat sich die Familie vor einiger Zeit ein Lastenfahrrad zugelegt, mit dem sie ihre Waren ausliefert. Nicht nur innerhalb Renningens kann die Familie so auf den Einsatz eines Autos immer häufiger verzichten. Die Zahl der eingesparten Kilometer mit dem Auto liegt jährlich im vierstelligen Bereich, sagt Christian Zimmermann.