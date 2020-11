Hoffnung auf gute Wintersaison Raus in den Schnee, oder doch nicht?

Unter der Trägerschaft des Touristenvereins „Die Naturfreunde“ bietet die Naturfreunde Schneesportschule ein Wintersportprogramm für alle Altersgruppen an. Dieses reicht von der Ausbildung zum Übungsleiter in den Schneesportarten Alpinski, Snowboard und Langlauf bis hin zur Veranstaltung von Skikursen, Freizeiten und Ausfahrten.

Ehrenamtliche Übungsleiter

Ein Team aus Ski- und Snowboardlehrern aus fast 40 ehrenamtlichen Übungsleitern sowie Aspiranten, das in vielen Bereichen durch die Wintersportgruppe der Naturfreunde Ortsgruppe Leonberg-Eltingen unterstützt wird, organisiert für begeisterte Wintersportler die Tage im Schnee. Dazu zählen in dieser Saison Tageskurse an drei Samstagen zum Jahresanfang im Skigebiet Oberjoch (23. und 30. Januar sowie 6. Februar 2021). Aber auch Tagesausfahren nach Oberstdorf (3. März), Warth (13. März) oder ein Wochenende im Stubaital (26. Februar) sowie eine Woche Snowcamp-Jugendfreizeit im Skigebiet Nauders (12. bis 20. Februar).

Letzteres auch, weil Jugendarbeit und Nachwuchsförderung groß geschrieben wird. „Wir sind bestrebt, Kinder ab zehn Jahren spielerisch und mit Spaß an das sportliche Skifahren heranzuführen“, sagt der Leiter der Skischule. Dazu gibt es Skikurse und Ausfahrten mit dafür geschulten Übungsleitern. Mit dem Alpen- und Skiclub Leonberg (ASC-Leonberg) besteht eine Kooperation in allen Bereichen des Wintersports. Diese reicht von gemeinsamen Ausfahrten und Freizeiten bis hin zu gesellschaftlichen Veranstaltungen.