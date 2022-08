Hörnsteins Höfle Höfinger Kunstmarkt mit neuen Gesichtern

In die Welt der Enkaustik führt Thomas Hartlieb aus Ditzingen an seinem Stand ein. Auf einer Wärmeplatte werden spezielle bunte Bienenwachse angeschmolzen, mit Spachteln oder Maleisen kreativ gemischt und dann auf Papier abgetragen. So entstehen fantasievolle Grußkarten. Die Technik ist älter als die der Ölmalerei und war bereits in der Kunst der griechisch-römischen Antike zu finden. Bei der Volkshochschule Ditzingen gibt Thomas Hartlieb Kurse in dieser Gestaltungstechnik.

Mini-Söckchen für den Schlüsselbund

Spannend auch der Stand der Wollspinngruppe des Höfinger Heimat- und Kulturvereins. 18 Frauen aus der Region und sogar aus der Schweiz treffen sich einmal im Monat, um sich auszutauschen, Wolle zu färben, zu spinnen und sie zu verstricken. In Gemeinschaftsarbeit entstanden so Sockenadventskalender mit bunten Kindersöckchen, die an einer Waschleine aufgehängt jedes Jahr in der Adventszeit neu befüllt werden können. Der Erlös aus dem Verkauf geht vollständig an das Leonberger Hospiz. Auch die Mini-Söckchen für den Schlüsselbund zum Aufbewahren von Einkaufswagenchips kommen gut bei den Besuchern an.

Organisiert wird das Künstlertreffen von Uwe Freund vom Höfinger Heimat- und Kulturverein, der für die Durchführung der Veranstaltung zuständig ist und von Bettina Brösamle vom Obst- und Gartenbauverein Höfingen (OGV), die sich um das Anmeldemanagement kümmert. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der OGV Höfingen, der zeitgleich sein Sommerfest auf dem Rathausplatz feiert.

Während der Kunstmarkt am Sonntag zu Ende ging, lädt der OGV auch an diesem Montag nochmals zu seinem Sommerfest ein.