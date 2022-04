Höfinger Ortsschild geklaut Schilderdieb nimmt 400 Meter Straße mit

Das Ortsschild steht jetzt näher zum Ort

„Damit nun aber die Autofahrer, die in das Wohngebiet südlich der Ditzinger Straße abbiegen, auch wissen, dass sie im schönen Höfingen angekommen sind, wurde diesen beiden Zufahrtsstraßen noch zwei Schilder spendiert“, ist Bernd Himstedt ungehalten. „Jetzt soll aber auch niemand denken, dass man zwischen dem alten Standort des Ortsschildes und dem neuen munter mit 100 Stundenkilometern unterwegs sein darf. Dafür wurden in beide Richtungen noch drei Tempo-50-Schilder aufgestellt“, hat er festgestellt. Auf Höhe des alten Ortsschildes in Richtung Ditzingen sei dann auch noch ein Ende der 50-Stundenkilometer-Strecke ausgeschildert. „Es will ja niemand Richtung Ditzingen davonschleichen“, scherzt Bernd Himstedt.