Höfingen Wo sollen die Zebrastreifen hin?

Verkehr ist gezählt, auch zu Fuß

Im Rahmen des Zebrastreifen-Projekts erhalten die Leonberger Planer Hilfe durch das Land, etwa in Form eines Fachbüros. Das gleiche Büro soll auch das Vorhaben Stuttgarter Straße begleiten. Zur Vorbereitung wurden im gesamten Stadtgebiet verschiedene Verkehrserhebungen durchgeführt. So wurde etwa in Höfingen in der Zeit vom 29. Juni bis zum 1. Juli der Fußverkehr gezählt. Auf dieser Grundlage erfolgen die weiteren Planungen.

Videobasierte Verkehrserhebungen an elf Knotenpunkten im Stadtgebiet fanden am 30. Juni und am 1. Juli statt. Am 7. Juli wurden an weiteren sieben Knotenpunkten Verkehrsdaten erhoben. Die hierbei gewonnenen Daten zeigten Verkehrsströme und -mengen auf, erklärt die Stadtverwaltung. Sie dienten einerseits als Grundlage für ein Mobilitätskonzept und andererseits dem Aufbau einer „Regionalen Mobilitätsplattform“ zur Steuerung des überregionalen Verkehrs. Bei der Regionalen Mobilitätsplattform werden die an der A8/A81 gelegenen Kommunen ihre Verkehrsrechner zusammenschließen, um etwa durch koordinierte Ampelschaltungen den Verkehr zu dosieren.