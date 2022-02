Ein Unbekannter war mit seinem Auto im Begriff, einen anderen Wagen, mutmaßlich einen SUV, zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug auf seiner Spur zu vermeiden, bremste ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer stark ab. Dabei geriet sein Auto mit den rechten Rädern in den Grünstreifen und ins Schleudern. Der 26-Jährige kam mit leichten Verletzungen im Acker zum Stehen. Der Schaden am Peugeot beträgt etwa 1000 Euro. Beide entgegenkommenden Fahrer hielten nicht an. Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/ 6050, sucht daher Zeugen.