Hochzeit am 22.2.22 Schnapszahlen locken Heiratswillige

Beschränkungen bremsen Ansturm auf die Standesämter aus

Trotz des ungewöhnlichen Datums wurde in Weil der Stadt nur eine Trauung am 2. Februar abgehalten. Und obwohl die Stadt am 22. Februar Termine außer der Reihe anbietet, haben sich bisher keine Paare für diesen Tag angemeldet. Aber: „Es gibt dennoch viele Anfragen“, teilt Katharina Schaible von der Pressestelle der Stadt mit. Auch in den Vorjahren hat sich gezeigt, dass die Pandemie Heiratswillige nicht abschreckt. Sowohl 2020 als auch 2021 lag die Zahl der Trauungen sogar etwas über der von 2019.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der steile Aufstieg zum Ja-Wort auf dem Engelbergturm

In Gerlingen ist das Interesse an den besonderen Terminen offenbar nicht groß. Am 2. Februar fand nur eine Trauung statt. Für den 22. liegt nicht eine einzige Reservierung vor. „Die Paare halten sich derzeit mit Anmeldungen zurück“, teilt Sofie Neumann, bei der Stadt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, mit. Für März und April gebe es jeweils nur eine Reservierung. Allerdings führte die Pandemie in den beiden Jahren 2020 und 2021 insgesamt nicht zu einem Rückgang der Eheschließungen. Die Zahl lag mit je um die 80 Trauungen auf dem Niveau von 2019.

Livestream aus dem Trauzimmer ist möglich

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Korntal-Münchingen. In beiden Standesamtsbezirken gab es am 2. Februar jeweils eine Trauung. Der 22. Februar ruft bisher kein Interesse hervor. Insgesamt lässt sich aber nicht sagen, dass die Pandemie zu weniger Hochzeiten geführt hat. 2020 wurden sowohl in Korntal als auch in Münchingen sogar mehr Ehen als 2019 geschlossen. „Aber es wurden Termine häufiger verschoben, je nachdem welche Regelungen galten“, sagt Benita Röser von der Pressestelle der Stadt. Damit trotz der Einschränkungen viele Gäste die Zeremonie verfolgen konnten, hat sich die Stadt etwas einfallen lassen. „Wir haben schon relativ früh in der Pandemie den Brautleuten die Möglichkeit eröffnet, ihre Eheschließung aus dem Trauzimmer zu streamen.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Heiraten auf Schloss Solitude wird einfacher

Verhalten ist das Interesse auch in Weissach: nur eine Trauung am 2. Februar, keine Anfrage für den 22. Februar. Dort ist die erlaubte Anzahl an Gästen oft ein Thema. „Aufgrund der Auflagen nehmen wir seit 2019 einen Rückgang an Trauungen wahr“, gibt Stefanie Ruoff von der Stadtverwaltung Auskunft.

Pandemie lässt Interesse am Heiraten abflauen

In Renningen ist es andersherum: Am 2. Februar ließen sich keine Heiratswilligen auf dem dortigen Standesamt trauen, für den 22. haben sich jedoch zwei Paare angekündigt. Im vergangenen Jahr gab es dort, „wohl coronabedingt“, wie die Pressesprecherin Alicia Paulus vermutet, nur 64 Eheschließungen. 2020 und 2019 waren es noch je 85. Für das aktuelle Jahr liegen wieder viele Reservierungen vor.