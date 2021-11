Hochwasserschutz in Mönsheim Kein Geld für neues Rückhaltebecken

Wären die Regenfälle ein Stück weiter, etwa über Wimsheim, niedergegangen und in den Grenzbach geflossen, hätte es möglicherweise wieder in der Ortsmitte zu Überschwemmungen kommen können. Denn ein Regenrückhaltebecken gibt es für dieses Gewässer in Mönsheim nicht. Deswegen forderte die Unabhängige Bürgerliste Mönsheim (UBLM) jetzt per Antrag, dass das Fachbüro Wald+Corbe, das bereits ein Hochwasserschutzkonzept ausgearbeitet hat, noch einmal detailliert darstellen soll, welchen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist, wenn das Hochwasser-Rückhaltebecken Grenzbach am Lerchenhof nicht gebaut werden kann.