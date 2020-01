Hochwasserschutz im Kreis Ludwigsburg Die Fluten sind nur provisorisch gebannt

Am Messpunkt Talhausen steigt die Glems binnen kürzester Zeit um 1,80 Meter auf 2,10 Meter an. Die Kanalisation kapituliert: Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden geflutet und zerstört. In Ditzingen steht das Wasser in Sporthalle und Schulzentrum bis zu drei Meter hoch. Auch das mit Stuttgart und Gerlingen gemeinsam betriebene Klärwerk läuft über. Die Sachschäden gehen in die Millionen, allein in Ditzingen ist von 20 Millionen die Rede.