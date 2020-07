Hochwasserschutz Der Mönsheimer Grenzbach soll mehr Platz erhalten

Mönsheim - Einen weiteren Schritt in Richtung Hochwasserschutz will Mönsheim jetzt gehen. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Wald und Corbe, die Vorentwurfsplanungen für die Renaturierung des Grenzbachs im Bereich des Gewerbegebiets Langer Graben weiter voranzutreiben. Beim schlimmen Hochwasser 2013, das im Ort große Schäden anrichtete, trat der Bach über die Ufer und flutete auch das Gewerbegebiet. Seither versucht die in einem schmalen Tal gelegene Gemeinde dem Hochwasser Einhalt zu gebieten. Der Bau des Hochwasserdamms am Paulinensee war einer von drei wichtigen Bausteinen des Hochwasserkonzepts. Die jetzt konkret geplante Renaturierung des Grenzbachs im Bereich Langer Graben ist ein weiterer, denn sie dient einerseits als Ausgleichsmaßnahme für den Staudamm-Bau, andererseits aber auch dem Hochwasserschutz.