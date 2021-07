Hochwasser-Katastrophe Geldspenden helfen am meisten

Kräfte des DRK-Kreisverbandes Böblingen sind weiterhin in den von einer schweren Hochwasserkatastrophe betroffenen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Die beiden am Donnerstag in Marsch gesetzten Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge aus Sindelfingen und Leonberg sind inzwischen wieder in den Kreis Böblingen zurück gekehrt. Als Ablösung hat sich eine neue Besatzung aus Leonberg und Rutesheim auf den Weg gemacht, die zunächst den zentralen Bereitstellungsraum am Nürburgring ansteuert hat und nun dort auf weitere Anweisungen wartet.

In Wartestellung befinden sich auch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Notfall-Nachsorge-Dienstes (NND) des DRK-Kreisverbandes Böblingen. „Sie sind auf Anforderung sofort bereit, in die betroffenen Gebiete zu fahren, um dort psychosoziale Betreuungsaufgaben zu übernehmen“, erklärt Guido Wenzel. In der Notfall-Nachsorge verfüge der Kreisverband über langjährige Erfahrungen sowie hoch qualifizierte und bewährte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Den Transport ins Krisengebiet übernimmt der DRK-Ortsverein Magstadt, der hierfür zwei Helfer zur Verfügung stellte.

Spenden



Für die Opfer der Hochwasserkatastrophe hat der DRK-Kreisverband Böblingen das folgende Spendenkonto eröffnet:

Konto 22 66

bei der Kreissparkasse Böblingen

BLZ 603 501 30

DE71 6035 0130 0000 0022 66