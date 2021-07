Hochwasser-Katastrophe DRK bittet, vorerst von Sachspenden abzusehen

Wie der Kreisverband in einer Pressemittelung erklärt, ruft der amtierende Krisenmanager Guido Wenzel die Bevölkerung dazu auf, vorerst von Sachspenden abzusehen. Die Versorgung von Verletzten und die Beseitigung der Trümmer in den betroffenen Gebieten habe Vorrang. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei noch nicht abzusehen, was im Einzelnen benötigt werde. „Sobald wir einen Überblick haben, wird der DRK-Kreisverband Böblingen eine entsprechende Sammelstelle einrichten und die Bevölkerung darüber unterrichten“, erklärt Guido Wenzel.