Hochwasser im Ahrtal Rotary Club spendet für Flutopfer

Soforthilfe hilft auch Kinder- und Schulprojekten

So wurden mit der Soforthilfe von Rotary Organisationen unterstützt, die bei Versorgungsnotlagen helfen und Kinder-, Jugend- und Schulprojekte fördern. Gespendet wurde auch in den Sozialfonds der Stadt, mit dem Bürger eine Sofortleistung von 5000 Euro erhielten. Die beiden Clubs haben eine Summe von 560 000 Euro gebilligt.

Zudem wurde zum Beispiel ein Trinkwasserprojekt für die Orte Marienthal, Dernau und Rech unterstützt, die für mehrere Monate nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden konnten. Mehrere Rotary Clubs fördern Projekte zum Aufbau, zur Wiederherstellung von Infrastruktur, zur Unterstützung von Ausstattungsmitteln und sozialen Maßnahmen. Fast alle Kindergärten im Katastrophengebiet sind zerstört oder haben schwere Schäden erlitten. „Hier sind in den nächsten Monaten und Jahren große Anstrengungen notwendig“, so Achim Fischer, „um diese schreckliche Situation einigermaßen in den Griff zu bekommen.“

Kindergärten und Spielplätze repariert

Das Ziel, für die Familien wieder ein verlässliches Kita-Angebot sicherstellen zu können, war für die Träger ohne zusätzliche Hilfe kaum erreichbar. So wurde etwa die Renovierung von Räumen im Kloster Calvarienberg in Ahrweiler unterstützt, damit der Kindergarten St. Laurentius ab Mitte September die Betreuung von 85 Kindern wieder gewährleisten konnte. Die Clubs haben auch geholfen, Spielplätze wiederherzustellen.

Im August sind Jugendliche zur Entlastung nach der Katastrophe aus dem Ahrtal mit Kleinbussen zu einer kostenlosen Jugendfreizeit in Richtung Nordsee gestartet. Die norddeutschen Rotary Clubs Husum und Heide haben dort ein attraktives Programm zusammengestellt, inklusive Fahrten nach Amrum und Helgoland.

Zusammen mit den Rotary Clubs Wesseling und Köln-Rodenkirchen Riviera sowie dem Winzer und Rotary-Mitglied Alexander Stodden wurde eine Verkaufsaktion für Flutwein vorbereitet – Rotary Clubs in Deutschland werden gebeten, Referenten als Dank für ihren Vortrag ein Präsent Flutwein aus Haus Stodden zu überreichen. Dazu kommen Benefizkonzerte.