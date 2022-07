Hitzewelle im Altkreis Keine Sorge bei Festle-Veranstaltern

Rekord-Temperaturen und strahlender Sonnenschein: Eine Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Für Leonberg sind für die kommende Woche aktuell Höchstwerte von 36 Grad angesagt, in den anderen Kommunen des Altkreises sieht es nicht anders aus. Ausgerechnet an Tagen, an denen man eigentlich gerne alle Rollläden herunterlassen würde, sind in der Region so einige Feste und Veranstaltungen geplant. Wie bereiten sich Veranstalter auf die Temperaturen vor – und wie können sich Besucher schützen?