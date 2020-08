Frühe Färbung

„Vielerorts zeigt sich der Wald im Enzkreis in den letzten Tagen bereits in Herbstfarben“, berichtet das Landratsamt. „Vor allem das Buchenlaub nimmt jetzt schon die typischen Gelb- und Brauntöne an – fast zwei Monate zu früh.“ Joachim Hailer, Förster des Gemeindewaldes Wiernsheim, erklärt die frühe Färbung mit dem fehlenden Regen in den vergangenen vier Monaten. Das Phänomen zeige sich insbesondere an Standorten, die wenig Wasser speichern können. „Am ausgeprägtesten zeigt sich dies derzeit im südöstlichen Enzkreis.“ Mithilfe von Drohnenaufnahmen wird man sich im Forstamt in den nächsten Wochen ein besseres Bild der Lage verschaffen.