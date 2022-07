Hitze im Altkreis Auf den Dächern wird es unangenehm

Während sich die meisten Arbeitnehmer bei den aktuellen Temperaturen etwa mit Ventilatoren Abhilfe verschaffen können, wird die Hitze für so manche Berufsgruppe sehr unangenehm. Denn auch in der prallen Sonne müssen Häuser gebaut, Straßen saniert oder Dächer gedeckt werden. Auch bei der Leonberger Firma Ziegler: Die Mitarbeiter des Zimmereibetriebs sind für ihre Arbeiten nicht nur rund um die Häuser, sondern oft auch direkt auf den Dächern unterwegs – und damit direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. „Unsere Mitarbeiter leiden schon an der Hitze“, berichtet der Firmeninhaber Jürgen Ziegler. „Es läuft nicht alles so leicht von der Hand.“ Projekte würden bei Hitzewellen wie diesen nicht so zügig fertiggestellt wie sonst, weil die Handwerker auf den Baustellen häufiger Pausen machen müssen. „Das wird alles aufwendiger“, so der Firmenchef.