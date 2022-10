Historische Obstsorten im Strohgäu Feine Erzeugnisse aus einer Tonne Obst

Früher als geplant musste Matthias Braun zudem ernten. „Auf einen Schlag ist so gut wie alles heruntergefallen, 14 Tage vor der Zeit“, sagt er. 240 Kilo hat er gesammelt. „Wir machen daraus sortenreinen Birnensaft und ein sortenreines Edeldestillat.“ Auch der preisgekrönte Ditzinger Urs Renninger, der feinen Cidre herstellt, Poiré – Cidre aus Birnen – und Cuvée aus verschiedenen Obstsorten, hat sich an den Massen bedient. Er hat rund 760 Kilo geerntet. Gut 200 Kilo seien „verfaultes und aufgeplatztes Zeug“, so Braun, und etwas Obst hänge noch am Baum.