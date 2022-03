Historische Frauenfiguren in Weil der Stadt Mitnichten Hexen und Huren

Auch die Mutter von Johannes Kepler wurde angeklagt

Religion und Glaube bestimmten in der Vergangenheit mit ihren vielen Regeln nicht nur das gesellschaftliche Zusammenleben, sondern spendeten Frauen auch Trost, etwa angesichts der vielen früh verstorbenen Kinder. Farbe ins Leben brachten die goldgeschmückten Figuren in den Kirchen. Geschichten von Heiligen, auch von weiblichen, eröffneten Frauen eine andere Welt jenseits ihres Alltags, erklärte Jutta Klein. Beispiele für die Marienfrömmigkeit gibt es auch in Weil der Stadt viele. So wurden etwa das Spital und die Spitalkirche „unserer lieben Frau“ gewidmet.