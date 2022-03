Ein 15-Jähriger hat am Mittwoch an einer Bushaltestelle in Ditzingen-Hirschlanden auf ein drei Jahre jüngeres Kind mit einem Schlagstock eingeprügelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Teenager. Dieser sei gemeinsam mit dem Opfer gegen 21.15 Uhr an der Haltestelle „Hirschlanden Nord-Ditzingen“ aus einem Bus der Linie 620 gestiegen, teilt die Polizei mit.