Hilfsgüter aus Weil der Stadt Ivan Bogdan hilft in umkämpften Gebieten

Auch einstige Zivilisten im Militär brauchen Hilfe

Im Interview mit unserer Zeitung, bei dem Nourddine zwischen Deutsch und Polnisch übersetzt, spricht Bogdan ruhig und gefasst. Über das, was er in der Ukraine sieht und gesehen hat, redet er wenig. Viel erzählt er aber von den Hilfsgütern, die derzeit gebraucht werden. Die Krankenhäuser würden besonders in den umkämpften Gebieten unter starkem Druck stehen, dort gibt es viele Verwundete. Aus den Krankenhäusern bekommt er deshalb Listen mit benötigten Gütern oder Medikamenten.

Ein weiterer Fokus bei seiner Hilfe ist das Militär – und besonders diejenigen Kämpfer, die vorher gar nicht beim Militär waren. „Das waren Lehrer, Manager, IT-Mitarbeiter, ganz normale Menschen“, sagt der 47-jährige. Und dann hat sich alles geändert, von einem Tag auf den anderen. Jetzt brauchen sie festes Schuhwerk, Uniformen, schusssichere Westen, Erste-Hilfe-Sets. „Wie sollen sie sonst Zivilisten beschützen, wenn sie nicht selbst geschützt sind?“

Maß an Zerstörung setzt ihm zu

Denen helfen, die anderen helfen und das Land verteidigen – das will Bogdan mit seiner Hilfe erreichen. Eine leichte Entscheidung war das nicht. Als er und seine Familie am 24. Februar von russischen Raketen geweckt wurden, machten sich seine Frau, sein kleiner Sohn und die Schwiegermutter auf den Weg Richtung Lwiw. Ivan Bogdan blieb. Zunächst kam er bei Bekannten in Kiew unter, weil sein Ort ebenso wie das nahe gelegene Butscha von den russischen Soldaten eingenommen wurde. Seit wenigen Wochen ist er nun wieder Zuhause. Sein Haus steht noch. Er könne sich glücklich schätzen, sagt er. Bei einigen Freunden und Nachbarn sei das allerdings nicht der Fall.

Seine Transportfahrten dokumentiert er nun auf Facebook, filmt zerbombte Häuser und ausgebrannte Autos. Was es mit ihm macht, sein Zuhause in einem solch unfassbaren Grad der Zerstörung zu sehen? Bevor er antwortet, bleibt er lange still. „Es heißt, Männer weinen nicht“, sagt er dann. „Aber das stimmt nicht.“ Hilfsgüter transportieren will er weiterhin, die nächsten Aktionen stehen an. Auch im 1500 Kilometer entfernten Weil der Stadt. Dort sammelt Karolina Nourddine fleißig weiter Spenden.

Spenden werden bis Mittwoch gesammelt

Sammelaktion

Noch bis Mittwoch, 4. Mai, läuft eine von Karolina Nourddine organisierte Spendensammlung der Schulen und Kindergärten Weil der Stadts. Abgegeben werden können Schlafsäcke, Isomatten, Erste-Hilfe-Sets, neuwertiges und festes Schuhwerk, Babywindeln und Milchpulver beim Baubetriebshof (Mittlere Straße 26) in Merklingen. Die Annahme läuft von 7 bis 16.30 Uhr.