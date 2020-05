Hilfe in Corona-Zeiten Wie eine Leonbergerin zur Quarantäneheldin wird

Kinder und Enkel finden Hilfe für die Eltern

Zum einen versuche man daher, gezielt die Kinder- oder Enkelgeneration anzusprechen. Zum anderen ist eine Hotline für die Inserate in Vorbereitung. Gegründet wurde die Plattform von drei befreundeten Studenten aus München. Alisa Schaible kam über einen Freund an ihrer Uni dazu, der wiederum mit den Münchnern befreundet ist. Man nehme weder Spenden an noch gebe es Einnahmen aus Werbung, betont die Studentin, die vor drei Jahren ihr Abitur am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg gemacht hat. Auch erhebe man nur ein Minimum an Daten und habe Grundregeln erlassen. Hilfe sollte auch hilfreich sein, Hygieneregeln müssen eingehalten werden und man solle so lokal wie möglich helfen.