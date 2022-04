Hilfe für ukrainische Geflüchtete In Weil der Stadt greift jedes Zahnrad

Lesen Sie aus unserem Angebot: AK Asyl hilft nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Der große Strom an Menschen ist mittlerweile abgeebbt. „Vieles läuft jetzt über die entstandenen Infrastrukturen von Bund und Ländern“, sagt die Vereinsvorsitzende. Für den AK Asyl bedeutet das: Eigene Wohnungen für die ukrainischen Familien finden, Sozialleistungen beantragen, Bankkonten eröffnen, sogar erste Jobs vermitteln. „Jetzt geht es darum, die Familien, die wir untergebracht haben, gut zu begleiten.“

Nächster Schritt: Eigene Wohnungen

Wichtig ist dabei auch der Kontakt unter den Angekommenen: „Damit sich die Familien schnell austauschen können, Freunde und damit auch Orientierung finden.“ Gleich zu Beginn der Flüchtlingswelle hatte der AK Asyl etwa eine Stadtführung organisiert. Zum orthodoxen Osterfest am Wochenende gab es ebenso eine Feier. „Bei diesen Treffen wird gelacht und geweint“, sagt Wolfangel. „Das kommt schon extrem durch, diese Verzweiflung, diese Sorge.“

Auch deshalb ist der nächste Schritt nun, für die ukrainischen Familien private Unterkünfte zu finden. Nicht nur, damit diese selbst zur Ruhe kommen – sondern auch, um den Gastfamilien eine Chance zum Durchatmen zu geben. „Die Familien sind nicht nur Gastgeber, sie sind Begleiter, Betreuer und Seelentröster“, sagt Ute Wolfangel. „Sie trauern mit.“

Spenden finanzieren Integrationsmanager

Bei der Vermittlung des privaten Wohnraums zählt der AK Asyl auch auf die Unterstützung der Stadtverwaltung. Diese leite etwa Wohnungsangebote an die Ehrenamtlichen weiter. Mit Spenden des Vereins „Hilfe für den Nachbarn“ der Stuttgarter Zeitung wurde in der Verwaltung eine weitere befristete Stelle in der Flüchtlingsbetreuung eingerichtet. Mit den Spenden und in Kooperation mit dem Landratsamt soll diese Woche außerdem ein Sprachkurs an der VHS starten.

Auch unter den Weiler Ehrenamtlichen hat sich die Hilfsbereitschaft inzwischen verselbstständigt. „Es haben sich autarke Teams gebildet“, berichtet sie. Inzwischen komme auch nicht mehr alles direkt bei ihr an. „Es geht wirklich nur mit allen zusammen.“

Ersthilfe, keine Dauerlösung

Die gute Zusammenarbeit und das Engagement zeigen sich derweil weiterhin im Free-Shop. Der wächst immer weiter, inzwischen werden sogar Fahrräder und Kinderwagen verteilt. Aber so nützlich der Shop gerade ist: „Er ist ein Auslaufmodell“, so Wolfangel. Man möchte anderen Läden auf Dauer keine Konkurrenz machen. Als „Ersthilfe“ bleibe der Shop erst einmal bestehen.