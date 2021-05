Hilfe für Ida Rentschler Die Familie braucht ein behindertengerechtes Auto

„Ida hat einen neuen Rolli bekommen, und der passt einfach nicht in unser Auto.“ Das Fahrzeug hatte die Familie gekauft, als alles noch normal war. „Dass wir eines Tages mit Rollstuhl unterwegs sein müssen, das konnte keiner ahnen“, sagt Idas Mutter. Im Moment baut sie deshalb bis zu zehnmal am Tag den Rollstuhl auseinander, für jede Fahrt in die Schule, für jeden Weg mit Ida. Die Ausrüstung ist so umfangreich, dass keine vier Personen mehr in den Wagen passen. „So geht das nicht weiter“, sagt Rebecca Rentschler.