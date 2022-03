Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine Klinikverbund steht für Versorgung bereit

Kreis Böblingen - Der Klinikverbund Südwest bietet medizinische Hilfe für Vertriebene und Verletzte des Ukrainekonflikts an. Die Verbund-Kliniken, zu denen auch alle Krankenhäuser im Kreis Böblingen zählen, stünden bereit, unbürokratisch medizinisch-pflegerische Hilfe zukommen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorrangig handle es sich um die klassische Notfallversorgung auf dem Gebiet der unfallchirurgischen sowie orthopädischen Versorgung sowie der intensivmedizinischen Betreuung. Perspektivisch könnte aber auch Hilfe in zahlreichen weiteren medizinischen Felder geleistet werden, die ebenfalls keinen zeitlichen Verzug zulassen, zum Tragen kommen – zum Beispiel die Fortsetzung von Tumorbehandlungen (Chemotherapien) oder auch die geburtshilfliche Versorgung.