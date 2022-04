Hilfe für die Ukraine Spenden werden nach wie vor gebraucht

Zusätzlich zur Spendenaktion werden im Ristorante Da Nono und im Landgasthof Merklingen aktuell Arbeiten von Schülern der Würmtalschule zum Thema Krieg ausgestellt.

Leonberg

Die Awo Leonberg sammelt an diesem Samstag, 30. April, Spenden ein, die in eine Flüchtlingsunterkunft im Grenzgebiet Polens zur Ukraine gehen. Von 10 bis 12 Uhr werden in der Fröbelstraße 5/1 langlebige Lebensmittel angenommen wie etwa Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Konserven, Marmelade, Aufstriche, Tee und Kaffee, aber auch Körperpflege- und Hygieneartikel. Abgegeben werden können auch Taschenlampen, Batterien, Streichhölzer oder Kerzen. Nicht angenommen werden Kleider, Schuh oder Spielsachen.

Einen kostenlosen Fahrrad-Check bietet der Sportverein DJK Leonberg am Samstag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr in der Friedensstraße 9 an. Fahrradlichtbatterien werden getauscht, Bremsen angezogen, Pedale eingestellt. Auch können hier Fahrräder verkauft und gekauft oder gespendet werden. Damit wolle die Veranstaltern ukrainischen Kindern zu Rädern verhelfen, damit sie am Fahrradverkehrsunterricht in der Schule teilnehmen und zur Schule radeln können.

Rutesheim

Unter dem Motto „Tanz in den Mai“ veranstaltet die Rutesheimer Band „Groove Commission“am Samstag, 30. April, ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine in der Bühlhalle. Einlass ist um 20 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr. Gespielt wird Covermusik aus den 60er-Jahren bis heute. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. An der Veranstaltung sind auch einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beteiligt, unter anderem vom örtlichen Musikverein, der SKV Rutesheim, dem Kreis Junger Christen, der Musikschule, dem Verein C.I.R. Comitato Italiano und dem Griechischen Elternverein.

Ditzingen

Eine Benefizausstellung eröffnet bald in Ditzingen: Im Stadtmuseum werden Werke des Künstlers Luciano Moral gezeigt. Die Hälfte der Einnahmen aus dem Verkauf der Gemälde gehen an ein Kunsttherapie-Projekt für Kinder in Ditzingen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Das Museum öffnet am Freitag, 6. Mai, zur Vernissage um 18 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 5. Juni, dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Landkreis Böblingen

Das Landratsamt in Böblingen betreibt nach wie vor ein zentrales Spendenkonto für Ukraine-Hilfe. Informationen zum Spendenkonto finden sich auf der Homepage des Landkreises Böblingen. Dort wird auch über die Verwendung der Mittel berichtet.