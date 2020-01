Groß ist die Freude in Calw über die Genehmigung. „Das ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des nachhaltigen Schieneninfrastrukturprojekts“, sagte die Sprecherin des Calwer Landrats Helmut Riegger (CDU) – nach der Realisierung der Hesse-Bahn bis Renningen in Stufe eins und der S-Bahn-Verlängerung bis Calw in Stufe zwei. Am 19. November hatten sich alle Beteiligten nach langem Streit auf ein Papier geeinigt und vereinbart, dass die Hesse-Bahn zwar für den Betrieb bis Renningen gebaut wird. Sie endet aber immer dann schon in Weil der Stadt, wenn von dort aus eine neu gegründete Express-S-Bahn nach Zuffenhausen oder Feuerbach weiterfährt.