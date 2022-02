Hersteller von Pumpen in Leonberg Lewa wechselt erneut den Besitzer

Beide Seiten unterschreiben Vertraulichkeitserklärungen

In einer Mitteilung des japanischen Konzerns vom 20. Dezember 2021 heißt es: Nikkiso ist mit einem potenziellen Käufer in einen exklusiven Verkaufsprozess eingetreten, mit dem Ziel eines Verkaufs der Lewa GmbH mit Sitz in Leonberg und der weltweiten Tochtergesellschaften. Auch vom niederländischen Anlagenbauer Geveke wird sich Nikkiso trennen. „Wie in solchen Prozessen üblich, haben beide Seiten Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben“, sagt Ronja Kielwein.