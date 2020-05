Herrenberg Neue Wege für das Zweirad

Ein besonderes Augenmerk legt Herrenberg auf zwei Verkehrsachsen, nämlich die Hindenburgstraße und die Horber Straße. Für sie gibt es Geld aus den Fördertöpfen der sogenannten Modellstadt Herrenberg. Als eine von fünf Städten bundesweit erprobt Herrenberg, wie es gelingen kann, weniger Stickoxid in die zu Luft blasen. Ein Punkt im Konzept ist die Vermeidung des sogenannten Stopp-and Go-Verkehrs. Dazu wird es unter anderem in der Hindenburgstraße und der Horber Straße eine dynamische Tempobeschränkung zwischen 20 und 40 Stundenkilometer geben, die, verbunden mit einer intelligenten Verkehrssteuerung, das ständige Anfahren der Autos vor den Ampeln verhindern soll. Im Zuge des Umbaus dafür bekommen die beiden Straßen auch einen zusätzlichen Fahrradstreifen. Um den Platz dafür zu schaffen, fallen im Gegenzug die Parkplätze am Straßenrand weg.

Für sich genommen sind diese 44 Baustellen nur kleine Maßnahmen. „Aber insgesamt machen sie das Radfahren in Herrenberg attraktiver und erhöhen die Sicherheit“, sagt dazu der Verkehrsplaner Michael Tröger, „und sie zeigen den Radfahren, hier gibt es für sie ein Angebot.“