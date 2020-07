Herrenberg Ein Toter nach Brand in Obdachlosenunterkunft

Mehrere Anwohner meldeten laut Polizei gegen 4.30 Uhr über Notruf eine starke Rauchentwicklung in der Sozialunterkunft in der Straße „Schießmauer“. Da sich noch mehrere Bewohner im Gebäude befanden, mussten diese von den eintreffenden Polizeibeamten aus dem Haus gebracht werden. Dabei zogen sich vier Beamte eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine noch nicht abschließend identifizierte Leiche in dem brennenden Zimmer. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Toten um einen 59 Jahre alten Bewohner handeln. Ein weiterer Bewohner zog sich bei einem Löschversuch eine Rauchgasintoxikation zu.