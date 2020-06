Herrenberg - Eins steht fest: In diesem Jahr gibt es keinen verkaufsoffenen Sonntag in Herrenberg – Corona geschuldet fiel der erste geplante zum Handwerkermarkt im Frühling aus. Auch der zweite Termin wurde gestrichen. Der Anlass, die Herbstschau, ist abgesagt. Wird es jemals wieder möglich sein, sonntags in Herrenberg zu shoppen? Diese Frage wird am 22. Juni in Leipzig geklärt Das oberste deutsche Verwaltungsgericht entscheidet dort über Sonntagsöffnungen in Herrenberg und Mönchengladbach.