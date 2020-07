„Da ist alles im grünen Bereich“, sagte Knörle dem „Schwarzwälder Boten“. Die Zeiten von zähen Verhandlungen mit den Naturschützern vom Nabu und Querelen mit den Städten Weil der Stadt und Renningen gehörten der Vergangenheit an. In den kommenden Tagen gehe man das „zentrale Bauwerk“, nämlich den Neubau des Tunnels am Hacksberg bei Ostelsheim, an. Eine Firma wird beauftragt, damit die Arbeiten im Herbst beginnen. Der insgesamt 498 Meter lange Tunnel wird über eine Länge von 460 Metern in bergmännischer Bauweise errichtet werden, es wird also gegraben. Die beidseitig anschließenden zehn beziehungsweise 28 Meter langen Portalbereiche sind in offener Bauweise vorgesehen.