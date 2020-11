Hermann-Hesse-Bahn RP genehmigt Änderungen an Bahnhöfen

Die letzten Züge zwischen Weil der Stadt und Calw rollten dort vor mehr als 30 Jahren. Die bestehende Eisenbahninfrastruktur hat in dieser Zeit nicht nur stark gelitten, es haben sich darüber hinaus auch technische Anforderungen geändert, sodass nun an vielen Stellen erhebliche Änderungen notwendig sind, damit Zugreisende auf dieser Strecke wieder sicher hin und her reisen können, berichtet das RP. Nach der nun genehmigten Planung werden unter anderem die Bahnübergänge Malersbuckel in Weil der Stadt, der Stuttgarter Straße in Althengstett sowie Tälesbach in Calw so geändert, dass die Kreuzungen den heutigen Anforderungen an einen sicheren Zug- und Straßenverkehr entsprechen. Zusätzlich werden die Eisenbahnüberführung Gottlieb-Braun-Straße in Althengstett neu errichtet und die Haltepunkte Althengstett und Calw-Heumaden verlegt und barrierefrei ausgebaut. In Calw entsteht der neue Bahnhof Calw-ZOB als Endstation der Hermann-Hesse-Bahn. Die Bauarbeiten sollen nach heutigem Stand im Frühjahr 2021 beginnen.