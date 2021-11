Hermann-Hesse-Bahn Positive Reaktionen auf Batteriezüge

Renningen - Solange die Sprinter-S-Bahn S 62 zwischen Renningen und Weil der Stadt fährt, wird die Hesse-Bahn dort nicht verkehren. Diese Information ist seit etwa zwei Jahren bekannt und brachte viel Ruhe in das heiß umkämpfte Thema Hermann-Hesse-Bahn. Vor einigen Tagen hat das Verkehrsministerium außerdem bekannt gegeben: Für den Personenverkehr werden ausschließlich emissionsfreie und leise Batteriezüge eingesetzt. Für Kritiker des Projekts eine weitere sehr gute Nachricht. Auch wenn in einzelnen Punkten immer noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein scheint, ist das Echo auf die Entwicklungen der Hesse-Bahn im Kreis Böblingen, vor allem in Renningen, sehr positiv.