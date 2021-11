Hermann-Hesse-Bahn Ein buntes Allerlei auf den Gleisen

Wie laut sind die Batteriezüge? Die Lautstärke entspricht den Elektrozügen, wie sie zum Beispiel bei der S-Bahn Rhein-Neckar oder im Rheintal eingesetzt werden. Die genauen Lärmemissionswerte der S-Bahn sind dem Verkehrsministerium nicht bekannt. Man könne aber davon ausgehen, dass die neuen Batterie-Elektrozüge maximal so laut wie die S-Bahn oder sogar leiser sind.

Was genau ist die neue Sprinter-S-Bahn? Der Viertelstundentakt der S 6 zwischen Weil der Stadt und Renningen gilt von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20.30 Uhr (ab dem 18. Dezember 2021 wird der Takt auf samstags zwischen 8.30 und 18 Uhr ausgeweitet). Die Sprinter-S-Bahn, es handelt sich um die S 62, soll ab dem 12. September 2022 den Viertelstundentakt unter der Woche verstärken und zusätzlich von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15.30 und 19 Uhr im Halbstundentakt zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen verkehren. Die S 62 wird aber nicht alle Bahnhöfe anfahren, sondern voraussichtlich nur Leonberg, Ditzingen, Weilimdorf und Korntal, um diese Knotenpunkte zu entlasten.

Was hat es mit dem „Metropol-Express“ auf sich? Die Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn, die den Bau der Hesse-Bahn immer unterstützt hat, sieht in der neuen S 62 keine ideale Lösung, sondern befürwortet stattdessen einen Metropol-Express von Stuttgart bis Calw. „Renningen und die anderen Kommunen im Altkreis Leonberg zahlen an die Region Stuttgart für die zusätzliche Leistung, aber Fahrgäste von und nach Renningen haben nichts davon“, beklagt Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Bürgeraktion. Denn ausgerechnet der Bahnknoten Renningen solle von der S 62 nicht bedient werden. Darüber hinaus endet die S 62 in Zuffenhausen, sodass Fahrgäste nach Stuttgart-Mitte umsteigen müssen.

„Eine in jeder Hinsicht bessere Möglichkeit für eine optimale Zusatzverbindung ist der Metropolexpress, wie es ihn im Filstal zwischen Stuttgart und Göppingen schon gibt“, heißt es von der BAUS. Dieser könnte von Stuttgart über Weil der Stadt bis Calw durchfahren und nur größere Stationen bedienen. „Natürlich auch Renningen.“ Der Verband Region Stuttgart hat diesen Vorschlag bislang nie in Erwägung gezogen.