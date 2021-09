Henri Arnaud Der unbeugsame Oberst

Perouse - Glaube und Widerstand“ ist das Motto des Gedenkjahres. Die Deutsche Waldenservereinigung und die Evangelische Landeskirche erinnern in diesem Jahr an einen Mann, der zeitlebens für seinen Glauben eingetreten ist und gekämpft hat – der Waldenserführer Henri Arnaud (geboren 1643) ist am 8. September 1721 – also vor genau 300 Jahren – gestorben. Henri Arnauds Eltern waren Hugenotten, die wegen der Verfolgungen Frankreich verließen und sich im Val Pellice im Piemont niederließen. Der Vater war französischer Protestant, die Mutter wuchs in den Waldensertälern auf. Nach dem Schulbesuch in Torre Pellice und dem Theologiestudium in Basel, Genf und Leiden wurde Henri Arnaud 1670 Pfarrer in Mancil (Piemont), später in La Tour (Dauphiné).