Hemminger Politik-Urgestein geht Wolfgang Gerlach: Pragmatisch, praktisch, gut

Gründe für seinen Rückzug nennt Wolfgang Gerlach mehrere. Sein Alter gehört dazu. Bereits bei der Kommunalwahl 2019 sei für ihn klar gewesen, dass dies seine letzte Amtsperiode ist. Sein Erinnerungsvermögen sei nicht mehr ganz so gut, wie es mal war, gibt Wolfgang Gerlach unumwunden zu, ehe er lacht. Und er fühle, dass mancher im Ort es für an der Zeit halte, dass er Schluss macht. Festgestellt hat er indes, „dass das Feuer nicht mehr ganz so brennt“, die Leidenschaft für das Amt gesunken sei, ihm die Ideen ausgehen würden. „Nun sollen sich die Jüngeren profilieren und einsetzen“, findet Wolfgang Gerlach. Sein Nachfolger Thomas Arendt sei so eine engagierte Person. Gerlach sagt, er fühle sich wie vor 14 Jahren, als er, Lehrer am Hans-Grüninger-Gymnasium in Markgröningen, nach einem „tollen Schuljahr mit weniger Unterrichtsstunden und frei von allen Verwaltungsaufgaben“ in den Ruhestand ging. „Ich bin mit mir im Reinen.“