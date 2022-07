Hemminger Foto-AG Inmitten Flora und Fauna nur mit Kamera

Einsatz auch für den Naturschutz

Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe gehört zum Ortsverein Schwieberdingen-Hemmingen des Naturschutzbundes, kurz Nabu. Die Naturfotografen haben es sich auf die Fahne geschrieben, mit ihren Aufnahmen die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur zu zeigen, sie für andere sichtbar zu machen, indem sie vor allen Dingen auch die unscheinbaren Dinge festhalten. Schließlich sei ungewiss, ob die Natur in ihrer jetzigen Form in 20 Jahren noch zu sehen sei. Das Fotografieren ist also auch ein Einsatz für den Naturschutz.