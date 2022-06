Hemmingens letzte Hebamme Begleiterin bei Hausgeburten im Bett

Barbara Jetter sagt, dass ihre Mutter arbeitete, noch dazu als Hebamme, sei in der damaligen Zeit außergewöhnlich gewesen. „Sie wollte Hebamme werden und hat das gemacht.“ Mit Leib und Seele, mit Ruhe und Gelassenheit habe sie ihren Beruf ausgeübt, nachdem sie mit 21 ihre Ausbildung an der Landeshebammenschule in Stuttgart beendet hatte. „Meine Mutter hatte Kinder immer sehr gern gehabt“, sagt Barbara Jetter. Frida Rapps Mutter starb früh, und so übernahm sie als ältestes Kind die Mutterrolle für ihre sechs Geschwister. Barbara Jetter selbst hat zwölf Schwestern und Brüder. So kam Frida Rapp auf 26 Enkel.