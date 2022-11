Hemmingen Widerstand gegen Deponiepläne wird laut

Neben Hemmingen ist Großbottwar in der engeren Auswahl für den Deponiestandort. Nähere Angaben zu den Standortkriterien haben die Hemminger bisher nicht. Der Bürgermeister Thomas Schäfer kritisiert daher, dass es an der „Offenheit und Transparenz bei den einzelnen Schritten der Standortsuche“, mit der die AVL werbe, nicht weit her sei. Gleichzeitig mahnt er, bei der Informationsveranstaltung zur Bekundung des Protests die Trillerpfeifen zuhause zu lassen, um in den Dialog gehen zu können. „Nur wer Fragen stellt, kann Antworten bekommen“