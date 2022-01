Transporter knallt auf zwei geparkte Mercedes

Laut der Polizei setzte sich der Transporter am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Straße „In der Hälde“ in Bewegung. Er rollte aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand zunächst rund 45 Meter die abschüssige Straße hinab. Nachdem er einen Holzpfosten beschädigte, dessen Aufgabe es war, einen Baum zu begrenzen, stieß er gegen einen geparkten Mercedes. Das Auto wies den Transporter nach der Kollision leicht ab, der deshalb gegen einen weiteren geparkten Mercedes krachte.