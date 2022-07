Hemmingen Motorradfahrerin schwer verletzt

Sie prallte gegen die sich schließende Bahnschranke des Gegenverkehrs. In der Folge schleuderte sie nach rechts und stürzte in den angrenzenden Acker. Durch den Sturz erlitt die 20-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf 8500 Euro geschätzt.