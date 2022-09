Hemmingen Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwer verletzt worden ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer, der am Mittwoch gegen halb sechs Uhr am Abend im Waldgebiet zwischen Hemmingen und Hochdorf einen Unfall hatte. Der Mann war laut der Polizei auf der Landesstraße in Richtung Hochdorf unterwegs, als er ein Auto überholte. Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Straße geriet das Motorrad dabei ins Rutschen – woraufhin der 50-Jährige nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.