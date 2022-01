Hemmingen Eine Pfarrerin in Aufbruchstimmung

Die Pandemie trägt dazu bei, dass die Zahl der Kirchgänger weiter sinkt, auch in Hemmingen. Es lasse sich noch nicht abschätzen, was Corona angerichtet hat, sagt Silke Heckmann, die Corona in der Kirche als Katalysator für Veränderungen sieht. In Hemmingen sei zum Beispiel mit einer Krabbelgruppe Neues entstanden. Die Theologin ist sich des generellen Bedeutungsverlusts der Kirche wohl bewusst. Sie wolle aber nicht jammern, sondern bejahen. „Kirche ändert sich. Sie hat sich bisher immer gewandelt, aber sie wird weiter bestehen.“ Man könne wohl mit Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft blicken – die in Gottes Hand liege.

Heckmann: Dinge sagen, die quer zur Gesellschaft liegen

Gleichwohl: Von nichts kommt nichts. „Wir müssen schauen, wo wir unseren neuen Platz finden und wo wir mit Selbstbewusstsein einbringen, was wir haben“, sagt Heckmann. „Wir müssen mutig sein, Neues probieren, Räume öffnen und schaffen.“ Es sei nötig, sich mit anderen Akteuren im Ort zu vernetzen, Sachen gemeinsam anzugehen, das Profil der Kirche einzubringen. Dazu gehöre, „Dinge zu sagen, die quer zur Gesellschaft liegen“. Etwa zum Thema Sterbehilfe.

Im Strohgäu hat Silke Heckmann einiges erlebt. Sie hat zum Beispiel die Renovierung der Kirche und die Reinigung der Orgel begleitet, spirituelle Kirchenführungen angeboten, und im Gewölbekeller der Kirche erzählte man sich Geschichten am Kamin – nicht nur aus christlichen Büchern. „Als Pfarrer macht man nicht viel allein“, sagt Silke Heckmann und lacht. Gleichwohl habe sie in ihrem Job viele Gestaltungsmöglichkeiten, viel Freiheit und Flexibilität. „Es ist der schönste Beruf. Ich habe mit Leuten in jeder Lebenssituation zu tun. Aber: Man muss bereit sein, mit der Gemeinde zu leben.“

„Weites Herz für Menschen am Rand“

An der in Hemmingen schätzt sie den sehr herzlichen Umgang und die Offenheit, berichtet Silke Heckmann. „Die Leute sind tatkräftig. Jeder packt mit an, das ist schon besonders.“ Sie würden engagiert ihren Glauben leben, und der diakonische Gedanke sei verbreitet. Hemmingen habe ein weites Herz für Hilfebedürftige, für Menschen, die am Rand stehen.

Silke Heckmann findet es wichtig, Leben und Glauben miteinander zu verbinden. Der Pfarrberuf eigne sich da super. Zum Studium der Theologie kam die zweifache Mutter über den Religionsunterricht in der Schule und die Jugendarbeit in der Freizeit. Wichtig sei ihr auch immer, im Gottesdienst den Bibeltext ins Zentrum zu stellen. Das Ziel der Predigt sei die Erbauung der Gemeinde, nicht die Unterhaltung. Und sie versuche stets, die Gemeinde als Ganzes im Blick zu haben: Sitzen zum Beispiel Konfirmanden in der Kirche, zeige sie aus deren Lebenswelt etwas auf oder aus dem Konfirmandenunterricht. Ob ihre Versuche bisher gelungen seien? Silke Heckmann lacht. „Keine Ahnung.“