Hemmingen - Das Polizeirevier in Ditzingen sucht nach Zeugen, die am Montagabend gegen 18 Uhr eine Frau beobachtet haben, die durch ihre Fahrweise mehrfach den Straßenverkehr im Bereich Hemmingen gefährdet haben soll. Die 79 Jahre alte VW-Fahrerin soll auf der Landesstraße 1140 von Schwieberdingen nach Hemmingen mehrfach in den Gegenverkehr und beinahe nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.