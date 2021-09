Helga Sauer ist heute 80 Den Traum von vielen Kindern gelebt

Vielen Eltern geholfen

Mit ihrer Arbeit hat sie vielen Paaren und Alleinerziehenden geholfen, Beruf und Elternschaft miteinander zu vereinbaren. Ein Ziel, dass sich der 1975 von engagierten Frauen gegründete Tages- und Pflegemutterverein Leonberg auf die Fahne geschrieben hatte. „Die Gründung des Vereins fiel nicht zufällig in eine Zeit, als die traditionelle Rollenverteilung in der Familie zu bröckeln begann“, weiß die Jubilarin, „viele Frauen waren sehr gut ausgebildet und wollten ihren Beruf auch als Mutter weiter ausüben.“ Und in Leonberg, so Helga Sauer, sei in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt auch durch den Verein vieles in der Kinderbetreuung gewachsen. „Darauf bin ich stolz“, erklärt sie.