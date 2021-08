„Heiß auf Lesen“ in den Sommerferien Endspurt bei Leseaktion

Altkreis - Kinder und Jugendliche in 95 Kommunen des Regierungsbezirks Stuttgart können bei der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ mitmachen. Insgesamt sind 108 Bibliotheken dabei, im Landkreis Böblingen beteiligten sich etwa die Würmtalbücherei Weil der Stadt-Merklingen und die Mediathek Renningen. Aus dem Enzkreis ist die Stadtbibliothek Heimsheim dabei. Und auch alle Einrichtungen im Strohgäu beteiligen sich an der Leseaktion. Angelaufen ist „Heiß auf Lesen“ bereits im Juli. Bis zum Ende der Sommerferien können Kinder aber noch jederzeit einsteigen – und vielleicht bis dahin das ein oder andere Los in die Lostrommel werfen.