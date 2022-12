Heimsheim Skater hängen in der Warteschleife

Ist Crowdfunding die Lösung?

Darin bestärkte ihn auch die SPD-Gemeinderätin Hannah Hensler, die angesichts der Kosten vorschlug, ein Crowdfunding für den Skaterpark ins Leben zu rufen, also quasi Spenden zu sammeln. „Ich bin dabei“, sagte auch Gaby Wulff (Bürger für Heimsheim) zur Anlage. Sie würde sich freuen, wenn man bei den Haushaltsberatungen einen Weg fände, den Skaterpark realisieren zu können. Ihre Fraktionskollegin Petra Beermann unterstützte sie darin.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Skateanlage für Heimsheim Die Jugend wünscht sich Quarterpipe und Pumptrack Was erwarten Jugendliche von einem Skatepark in Heimsheim? Dazu hat die Stadt eine Befragung gestartet.

Andere Gemeinderäte, wie beispielsweise Ralf Rüth (CDU), Stefan Adelmann (FWV) oder Sabine Kiedaisch (BfH) betonten die unsichere Haushaltslage. „Die Planungen seien einfach top“, so Ralf Rüth, aber wegen der Kosten solle man zunächst bei den Haushaltsberatungen schauen, wo man sparen könne. „Wir sind in einer wirtschaftlichen Lage, wo wir auch kleinere Brötchen backen müssen“, sagte er. Er finde es auch nicht gut, wenn man ein Projekt gegen das andere ausspiele. „Den breiteren Radweg haben wir beschlossen. Wenn wir den heute verschieben, dann brauchen wir auch keinen Druck mehr beim Grunderwerb zu machen“, so Rüth. Der Jugendreferent Daniel Stoll sagte im Gespräch mit unserer Zeitung nach der Sitzung, dass er seinen Jugendlichen „sicher einiges zu erklären“ habe.