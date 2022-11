Drei Schleglerkönige

Es ist auch deswegen die Schleglerstadt, weil drei „Schleglerkönige“ in Heimsheim gefangen genommen wurden. Sie waren die Anführer eines Bundes, der den Einfluss seiner Mitglieder mit kriegerischen Mitteln gegen die zunehmende Macht der erstarkenden Territorialfürsten und der Städte behaupten wollte. Das Kennzeichen dieser Ortsadeligen und oftmals verarmten Ritter waren Dreschflegel, also Schlegel. 1395 trafen sich die Anführer des Schleglerbundes in Heimsheim, um zu beraten, wie man den württembergischen Grafen Eberhard den Milden überfallen könnte. Dieser wartete aber nicht lange, sondern rückte mit einem Heer vor Heimsheim. Das kleine Städtchen wurde in Brand geschossen und die Schleglerkönige gefangen genommen. Damit war das Schicksal des Schleglerbundes nahezu besiegelt, wie es auf der Homepage von Heimsheim beschrieben wird.