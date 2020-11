Pforzheim - 271 von 2566 Autos sind am Freitagmorgen auf der Autobahn 8 zu schnell gefahren. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hatten drei Stunden lang die Geschwindigkeiten auf der A 8 zwischen den Abfahrten Heimsheim und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe gemessen. In einer Pressemitteilung berichtet die Polizei über die Ergebnisse.