Heimsheim/Perouse Radweg kommt in der breiten Version

Aussichtslose Situation?

Die größten Steine, die die Stadt Heimsheim aus dem Weg räumen musste, lagen beim Erwerb von Flächen von verkaufsunwilligen Grundstückseigentümern, die ihren Grund und Boden entlang der Landesstraße zwischen den beiden Orten nicht für den öffentlichen Radweg hergeben wollten. Der Stadtbaumeister Andor Varszegi formulierte es in seiner Vorlage für den Gemeinderat so: „Der Grunderwerb für den geplanten Radweg nach Perouse stockte seit einiger Zeit aufgrund mangelnder Mitwirkungsbereitschaft einiger Eigentümer. Die Situation erschien bis zuletzt aussichtslos.“ Deswegen habe die Verwaltung neue Lösungen finden und teilweise sogar die Trassenführung ändern müssen. Eine Familie aus Perouse, „welche sehr viel Verständnis für die verfahrene Situation in Heimsheim“ hatte, verkaufte schließlich Flächen, wodurch der „gordische Knoten“ gelöst werden konnte, so Varszegi.